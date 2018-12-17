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17 декабря, 15:00

В Cirque du Soleil опровергли планы об открытии зала в Сколкове

культура

17 декабря, 15:00

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Cirque du Soleil опроверг планы об открытии в Сколкове стационарного театра. Генеральный директор Cirque du Soleil в России Наталья Романова в эфире радиостанции "Москва FM" заявила, что информация директора Большого московского цирка Эдгарда Запашного устарела.

Ранее он пожаловался Владимиру Путину на цирк Cirque du Soleil. Он пояснил, что в Сколкове в 2019 году откроют стационарную площадку канадского цирка. Запашный подчеркнул, что открытие постоянной сцены зарубежного цирка в России неприемлемо.

Романова уточнила, что эти сведения упоминались в пресс-релизе годичной давности. Тогда анонсировалось строительство многофункционального концертного зала в районе Сколково. Cirque du Soleil должны были выступать на этой площадке.

"Вызвал вопрос слово "стационарный". Но если к этому вопросу подходить детально, то можно сказать, что и "Лужники" уже десять лет являются стационарной площадкой Цирка, где проходят гастроли. Так же, как и Эдгар Запашный арендует там площадку для своих шоу, так же арендует и Cirque du Soleil", – отметила Романова.

Она добавила, что российских артистов в Cirque du Soleil всего около 11 процентов. Цирковую школу Cirque du Soleil открывать пока тоже не планируется.

Запашный указывал, что проект будет инвестировать российский предприниматель Михаил Гуцериев. В группе "Сафмар", основателем и совладельцем которой является бизнесмен Гуцериев, данные опровергли.

культура

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