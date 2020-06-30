Олег Тиньков рассказал о перенесенном коронавирусе

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Бизнесмен Олег Тиньков рассказал о том, что перенес заболевание коронавирусом. Об этом он написал на своей личной странице в Instagram.

О том, что у него была выявлена инфекция, предприниматель рассказ в публикации, посвященной борьбе с онкологическим заболеванием.

"Молюсь Господу, он меня спас и сохранил после 2-х сепсисов и COVID-19", – заявил Тиньков.

По его словам, коронавирусом он переболел 3 месяца назад.

В своем обращении Олег Тиньков также поблагодарил свою семью. Он отметил, что поддержка жены и троих детей очень помогла в борьбе с лейкемией.

Острую форму данного онкологического заболевания у бизнесмена диагностировали в октябре 2019 года, но публично Тиньков заявил о нем в марте 2020 года.

