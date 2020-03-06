Олегу Тинькову диагностировали острую форму лейкемии

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

У российского бизнесмена Олега Тинькова диагностирована острая форма лейкемии. Об этом сообщает ТАСС.

Бизнесмен в связи с последними судебными процессами вокруг него решил разъясниться. Он рассказал, что в последнее время не появлялся на публике из-за острой формы лейкемии. Тиньков признался, что болезнь ему диагностировали в октябре, с того времени он уже успел пройти несколько курсов химиотерапии.

"Мне приходилось в жизни бороться за себя и за свое дело, но сейчас я буду бороться за главное – за саму жизнь. Огромное спасибо моим друзьям, прекрасным детям и ангелу-жене, они все сплотились вокруг меня и показывают, как меня любят", – заявил Тиньков.

Он добавил, что его бизнесом сейчас занимается его команда во главе с председателем правления "Тинькофф банка" Оливером Хъюзом. Бизнесмен подчеркнул, что спокоен за бизнес, отметив, что все идет по плану.

"Что касается вопросов от США по моим налогам в прошлом, по ним работают юристы, оставляя мне силы на тяжбу с моим главным врагом. Безусловно, это самый сложный этап в моей непростой жизни, но я надеюсь на Бога, свое тело, друзей и вашу поддержку", – отметил Тиньков.

Накануне Лондонский суд обязал предпринимателя сдать два паспорта. Речь идет о российском и кипрском документах. Судом был изъят у Тинькова документ, где подтверждается резидентство в Италии. По решению суда он не имеет права подавать заявления на международные проездные документы.

TCS Group ранее заявила, что налоговая служба США начала в отношении Тинькова судебные слушания в Лондоне. Недавно предприниматель внес залог после выдачи ордера на его задержание. При этом в организации уточнили, что бизнесмен принимает участие в слушаниях как частное лицо.

Следственные действия в отношении Тинькова продолжаются. Согласно версии следствия, он подал поддельную декларацию, в которой были занижены доходы. Речь шла о документе за 2013 год.

