Олег Тиньков покинет пост главы совета директоров "Тинькофф банка"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Глава совета директоров "Тинькофф банка" Олег Тиньков покинет свой пост в течение ближайших недель, сообщает ТАСС.

Представитель российского предпринимателя рассказал, что в настоящий момент его главным приоритетом является собственное здоровье. Им он и намерен заняться после ухода с занимаемой должности.

6 марта Тиньков сообщил, что у него диагностировали острую форму лейкемии. Бизнесмен рассказал, что болезнь ему диагностировали в октябре, с того времени он уже успел пройти несколько курсов химиотерапии.

Ранее Тиньков получил обвинение от властей США за предоставление ложных налоговых деклараций. Считается, что он скрыл активы и доходы в размере 1 миллиарда долларов.

До этого Тинькову пришлось сдать российский и кипрский паспорта. Кроме того, у него был изъят документ, где подтверждается его резидентство в Италии.

27 февраля стало известно, что "Тинькофф банк" стал новым титульным спонсором Российской премьер-лиги.