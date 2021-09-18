Олег Тиньков достиг соглашения с Минюстом США

08:10
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Российский бизнесмен Олег Тиньков пришел к соглашению с Минюстом США в связи с делом о нарушении требований местного налогового законодательства. Об этом сообщает ТАСС.
Как указано в материалах, которые появились в базе суда Северного округа штата Калифорния, Тиньков и американское ведомство запросили назначить на 1 октября слушание, где будут представлены достигнутые сторонами договоренности.
В частности, указывается, что обвиняемый Тиньков предоставил Минюсту документы, объясняющие его неприезд в США из-за опасений за здоровье на фоне терапии онкологического заболевания.
В конце февраля 2020 года налоговая служба США предъявила Олегу Тинькову обвинения в нарушении американского налогового законодательства. Утверждалось, что предприниматель предоставил заведомо ложные сведения о своих активах при отказе от американского гражданства в 2013 году.
В апреле 2021 года Тиньков раскрыл стоимость своего лечения от лейкемии. По словам бизнесмена, на терапию ему пришлось выделить 120 тысяч евро в Германии и более 100 тысяч фунтов в Великобритании.
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