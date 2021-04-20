Тиньков раскрыл стоимость своего лечения от лейкемии

Фото: ТАСС/Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ

Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков рассказал, что потратил на лечение от лейкемии 120 тысяч евро в Германии и более 100 тысяч фунтов в Великобритании.

"Берлинский счет у меня был весь 120 тысяч евро, я бы не сказал, что это дорого. Это три месяца в госпитале с тремя химиотерапиями <...> В Лондоне пересадка стоит около 100 тысяч фунтов, здесь в два раза дороже чем в Берлине все. В Германии это бесплатно для жителей Германии", – заявил он в эфире Первого канала.

Бизнесмен признался, что в самом начале болезни не верил в слова медиков, что он может умереть, и не хотел лечиться.

"Я говорю: "Нет, не хочу делать химию, потому что ну, это бред, может как-то по-другому, может, я излечусь, я здоровый. Ну, тогда я и лечиться не буду. Я такую жизнь прожил, там денег заработал столько, дай бог каждому, покорил все бизнес-вершины, три разных бизнеса совершенно разных, во всех я преуспел", – поделился Тиньков.

Однако потом супруга смогла убедить его начать лечение.

"Быстро лечиться, все будет окей, ты еще не видел внуков, ты еще не поженил своих детей, ты еще пока не умираешь, ты будешь лечиться", – привел Тиньков слова жены.

В декабре 2020 года Тиньков заявил о ремиссии после пересадки костного мозга. В марте он объявил, что болен лейкемией в острой форме и проходит лечение.

Позднее бизнесмен сообщил, что на фоне пересадки костного мозга у него сейчас проявилась реакция "трансплантат против хозяина". Он объяснил, что сложности в восстановлении обусловлены разными группами крови: у донора А+, а у него – В-. Сейчас Тиньков принимает по 15 таблеток каждый день.