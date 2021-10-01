Тиньков согласился выплатить 506 млн долларов по делу о неуплате налогов в США

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Российский предприниматель Олег Тиньков признал вину по одному эпизоду нарушения налогового законодательства США, согласившись на сделку с американским правосудием. Об этом сообщает РИА Новости.

Бизнесмену в рамках договоренности предстоит выплатить компенсацию в размере около 506 миллионов долларов. Он должен сделать это за пять дней. Для внесения средств суд объявил перерыв. Вынесение приговора назначено на 29 октября.

Отмечается, что в случае обвинительного решения Тинькову, который ранее отказался от гражданства США, могут запретить въезд в Штаты. Накануне предприниматель заявил о своей невиновности.

В конце февраля 2020 года налоговая служба США предъявила Олегу Тинькову обвинения в нарушении американского налогового законодательства. Утверждалось, что предприниматель предоставил заведомо ложные сведения о своих активах при отказе от американского гражданства в 2013 году.