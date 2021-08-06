Основателя фонда Baring Vostok приговорили к 5,5 годам условно

Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Мещанский суд Москвы приговорил основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви к 5,5 годам условно. Об этом сообщает РИА Новости.

"Назначить Калви наказание в виде 5 лет и 6 месяцев колонии условно", – озвучила приговор судья Анна Сокова.

Уточняется, что во время условного осуждения американцу запрещено менять место жительства без уведомления надзирающего органа, а также необходимо лично являться в инспекцию. Кроме того, в счет наказания было зачтено время, которое он провел под домашним арестом.

Ранее суд вынес обвинительный приговор основателю инвестфонда Baring Vostok и другим фигурантам дела о растрате 2,5 миллиарда рублей банка "Восточный". В ходе судебного заседания Калви заявил, что его нужно оправдать, а дело прекратить.

Baring Vostok – крупный инвестфонд, специализирующийся на вложениях в Россию и страны СНГ. Калви и других фигурантов дела заключили под стражу в феврале 2019 года. В апреле основателя инвестиционного фонда перевели под домашний арест.

