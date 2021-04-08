Судья, отправивший в СИЗО Белых, Фургала и Калви, ушел в отставку

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Судья Басманного районного суда Москвы Артур Карпов, который вынес решение о заключении в СИЗО основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, а также губернаторов Никиты Белых и Сергея Фургала, ушел в отставку.

"Карпов ушел в отставку по собственному желанию", – рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Карпов внесен США в "список Магнитского", также рядом западных государств в отношении него введены санкции в связи с участием в процессах по ряду громких дел. Карпов вел суды по делу Калви, которого обвиняют в хищении средств у банка "Восточный", по делу кировского губернатора Белых о коррупции в особо крупном размере, а также по делу хабаровского губернатора Фургала об организации убийств.