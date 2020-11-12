Верховный суд освободил основателя Baring Vostok Калви из-под домашнего ареста

17:52 (обновлено 12.11.2020 18:12)
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Верховный суд РФ освободил основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви из-под домашнего ареста, сообщает РИА Новости.
"Суд приходит к выводу о необходимости смягчения меры пресечения", – заявил судья перед рассмотрением его дела по существу.
Также суд запретил Калви выходить из дома по ночам, а также общаться с подсудимыми и свидетелями.
Ранее стало известно, что дело Калви рассмотрит Мещанский районный суд. Накануне Генпрокуратура РФ утвердила обвинительный приговор в отношении основателя Baring Vostok.
Калви обвиняется в хищении средств. По версии следствия, организация, подконтрольная Baring Vostok, взяла кредит у банка "Восточный" на сумму 2,5 миллиарда рублей.
После этого Калви объявил о продаже акций International Financial Technology Group. Однако позже выяснилось, что реальная стоимость акций составляет 600 тысяч рублей. В связи с этим "Восточный" подал иск о взыскании свыше 8,8 миллиарда рублей в отношении компании Evison, которая подконтрольна Baring Vostok.
По делу также проходят экс-директор по инвестициям банка "Восточный" Александр Цакунов, партнер Baring Vostok по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев, партнер компании Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин и генеральный директор НАО "Первое коллекторское бюро" Максим Владимиров.
"Московский патруль": основателя Baring Vostok заподозрили в крупных хищениях
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