Фигурантам дела Baring Vostok продлили домашний арест до 15 ноября

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Мосгорсуд продлил домашний арест основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви до 15 ноября 2020 года, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

Кроме того, суд продлил на тот же срок меру пресечения партнеру фонда по индустрии финансового сектора Филиппу Дельпалю, директору по инвестициям Ивану Зюзину, партнеру компании Вагану Абгаряну, бывшему председателю правления банка "Восточный" Алексею Кордичеву и генеральному директору НАО "Первое коллекторское бюро" Максиму Владимирову.

Следствие настаивало на продлении срока домашнего ареста на три месяца, так как основания для продления срока такой меры не отпали и не изменились. Обвиняемые просили избрать для них залог, запрет определенных действий или подписку о невыезде. Прокуратура поддержала следствие.

Банк "Восточный" и его владельцы оказались в центре внимания в феврале после ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек. Следователи считают, что компания Калви взяла у банка кредит на 2,5 миллиарда рублей. Расплатиться по кредиту Калви решил акциями IFTG, соврав об их реальной стоимости.

Baring Vostok – один из крупнейших игроков на российском рынке прямых инвестиций. Фонд входит в состав акционеров OZON, "ВкусВилл", Etalon Group, Gett, "ЭР-Телеком", "Новомет", банка "Восточный" и других.