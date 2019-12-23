Baring Vostok сообщил о завершении следствия по делу сотрудников фонда

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Инвестиционный фонд Baring Vostok сообщил о завершении следствия в отношении сотрудников фонда. Об этом сообщает РИА Новости.

"Как и ожидалось, следствие, длившееся более 10 месяцев, закончилось ничем, и мы требуем немедленного освобождения из-под стражи наших невиновных коллег", – говорится в заявлении инвестфонда.

В Baring Vostok добавили, что считают необходимым прекратить уголовное дело в отношении сотрудников фонда, поскольку оно "отбрасывает тень на все российское правосудие и отравляет инвестиционный климат страны".

Банк "Восточный" и его владельцы оказались в центре внимания в феврале после ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек. Следователи считают, что компания Калви взяла у банка кредит на 2,5 миллиарда рублей.

Расплатиться по кредиту Калви решил акциями компании IFTG. Руководству "Восточного" он сказал, что эти бумаги стоят три миллиарда рублей. При этом их реальная цена составляла всего 600 тысяч рублей.

Также по уголовному делу проходят партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров. Еще один фигурант "дела Baring Vostok" – экс-председатель банка "Восточный" Алексей Кордичев – полностью признал вину и дал показания против других фигурантов дела.

Baring Vostok – один из крупнейших игроков на российском рынке прямых инвестиций. Фонд входит в состав акционеров OZON, "ВкусВилл", Etalon Group, Gett, "ЭР-Телеком", "Новомет", банка "Восточный" и других.

