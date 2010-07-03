Кордичев признал вину по "делу Baring Vostok"

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Экс-председатель банка "Восточный" Алексей Кордичев, обвиняемый в мошенничестве на сумму 2,5 миллиарда рублей, полностью признал вину и дал показания против других фигурантов дела, сообщает Агентство "Москва".

Об этом в ходе слушания в Басманном суде заявила судья, зачитывая материалы дела. Ранее Кордичева и основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви перевели под домашний арест.

По версии следствия, Майкл Калви, заведомо зная о наличии у подконтрольного ему "Первого коллекторского бюро" долга в размере 2,5 миллиарда рублей, организовал продажу принадлежащих ПКБ акции International Financial Technology Group банку "Восточный". Это привело к фактическому хищению этих средств.

По делу также проходят директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер Ваган Абгарян, председатель совета директоров "Норвик банка" и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров. В настоящий момент они находятся под стражей. Всем фигурантам предъявлено обвинение по статье "Мошенничество в особо крупном размере".