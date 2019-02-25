Путину передадут просьбу взять под контроль дело сотрудников Baring Vostok

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимиру Путину доложат о письме Baring Vostok, попросившего президента взять под личный контроль дело сотрудников инвестиционного фонда. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что не знает, видел ли Путин письмо от руководства фонда. "По крайней мере, по опубликованному в СМИ о письме, безусловно, мы будем докладывать президенту", – заверил Песков.

16 февраля Басманный суд на два месяца арестовал основателя Baring Vostok и председателя совета директоров банка "Восточный" Майкла Калви по делу о хищении у банка 2,5 миллиарда рублей. Аналогичную меру пресечения выбрали и для его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля.

По версии следствия, банк "Восточный" лишился денег из-за соглашения, по которому вместо возврата долга организации передали 59,9% переоцененных акций International Financial Technology Group.

Под стражей также находятся директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер Ваган Абгарян, председатель совета директоров "Норвик банка", экс-глава банка "Восточный" Алексей Кордичев и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.

