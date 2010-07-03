Банк "Восточный" подал новый иск к Baring Vostok

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Банк "Восточный" подал иск о взыскании более 8,8 миллиарда рублей с компании Evison, которая подконтрольна Baring Vostok. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку Арбитражного суда Амурской области.

Основания исковых требований в материалах суда не указаны.

Baring Vostok – один из крупнейших игроков на российском рынке прямых инвестиций. Фонд входит в состав акционеров OZON, "ВкусВилл", Etalon Group, Gett, "ЭР-Телеком", "Новомет", банк "Восточный" и других.

Главный подозреваемый в деле – основатель фонда Майкл Калви. Как полагает следствие, он, заведомо зная о наличии у подконтрольного ему "Первого коллекторского бюро" долга в размере 2,5 миллиарда рублей, организовал продажу принадлежащих ПКБ акций International Financial Technology Group банку "Восточный". Это привело к фактическому хищению средств. Из материалов дела следует, что реальная рыночная стоимость акций составила всего 600 тысяч рублей.

Также по уголовному делу проходят партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров. Еще один фигурант "дела Baring Vostok" – экс-председатель банка "Восточный" Алексей Кордичев – полностью признал вину и дал показания против других фигурантов дела.

