Суд продлил домашний арест фигуранту дела Baring Vostok Цакунову

15:38
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Басманный районный суд продлил срок домашнего ареста бывшему директору по инвестициям банка "Восточный" Александру Цакунову, сообщает Агентство "Москва". Он обвиняется в растрате 2,5 миллиарда рублей в рамках дела инвестиционного фонда Baring Vostok.
Как рассказала пресс-секретарь суда Ирина Морозова, арест продлен до 13 августа. Кроме Цакунова, под домашним арестом находятся основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, партнер фонда по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев, партнер компании Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин и генеральный директор НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максим Владимиров. Кордичев вину признал, Калви – нет.
Изначально всем им инкриминировали мошенническое хищение у банка "Восточный". Однако в декабре 2019 года следствие переквалифицировало обвинение на растрату. Максимальное наказание по статье подразумевает лишение свободы на тот же срок – 10 лет.
По версии следствия, компания Калви взяла у банка кредит на 2,5 миллиарда рублей. Расплатиться по кредиту он решил акциями IFTG.
Как утверждает СК, руководству "Восточного" он сказал, что эти бумаги стоят три миллиарда рублей. При этом их реальная цена составляла 600 тысяч рублей.
Банк "Восточный" подавал иск о взыскании более 8,8 миллиарда рублей с компании Evison, которая подконтрольна Baring Vostok. Основания исковых требований в материалах суда указаны не были.
Baring Vostok – один из крупнейших игроков на российском рынке прямых инвестиций. Фонд входит в состав акционеров OZON, "ВкусВилл", Etalon Group, Gett, "ЭР-Телеком", "Новомет", банк "Восточный" и других.
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