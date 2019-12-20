Экс-директора по инвестициям банка "Восточный" отправили под домашний арест

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Экс-директор по инвестициям банка "Восточный" Александр Цакунов до 13 января будет находиться под домашним арестом. Решение вынес Басманный суд Москвы, сообщает ТАСС.

Также суд постановил наложить на него ограничения, в том числе на пользование интернетом и на общение с иными лицами, кроме близких и адвокатов.

Цакунов проходит по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей, основным фигурантом которого является основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви. Цакунов стал уже седьмым фигурантом уголовного дела.

По версии следствия, компания Калви взяла у банка кредит на 2,5 миллиарда рублей. Расплатиться по кредиту Калви решил акциями компании IFTG.

Руководству "Восточного" он сказал, что эти бумаги стоят три миллиарда рублей. При этом их реальная цена составляла всего 600 тысяч рублей.

Также по уголовному делу проходят партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров. Еще один фигурант "дела Baring Vostok" – экс-председатель банка "Восточный" Алексей Кордичев – полностью признал вину и дал показания против других фигурантов дела.