Мосгорсуд продлил Калви и Дельпалю домашний арест до 13 мая

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Мосгорсуд продлил до 13 мая 2020 года срок домашнего ареста основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви и партнеру фонда по индустрии финансового сектора Филиппу Дельпалю. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Под домашним арестом также находятся бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев и экс-директор по инвестициям банка Александр Цакунов.

Партнер компании Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин и генеральный директор НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максим Владимиров находятся под стражей. В январе суд продлил им срок ареста до 13 февраля.

Изначально всем фигурантам дела вменялось мошенническое хищение у банка 2,5 миллиарда рублей. Однако в декабре прошлого года следствие переквалифицировало обвинение на растрату.

Банк "Восточный" и его владельцы оказались в центре внимания в феврале после ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек. Следователи считают, что компания Калви взяла у банка кредит на 2,5 миллиарда рублей.

Расплатиться по кредиту Калви решил акциями компании IFTG. Руководству "Восточного" он сказал, что эти бумаги стоят три миллиарда рублей. При этом их реальная цена составляла всего 600 тысяч рублей.

Baring Vostok – один из крупнейших игроков на российском рынке прямых инвестиций. Фонд входит в состав акционеров OZON, "ВкусВилл", Etalon Group, Gett, "ЭР-Телеком", "Новомет", банка "Восточный" и других.

