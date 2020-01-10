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Происшествия

16:47

Трое фигурантов дела Baring Vostok останутся в СИЗО до 13 февраля

происшествия суды

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Басманный суд Москвы продлил срок ареста Вагану Абгаряну, Ивану Зюзину и Максиму Владимирову до 13 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства рассказал, что сторона защиты Зюзина в суде просила изменить меру пресечения на домашний арест или отпустить подзащитного под залог в размере пяти миллионов рублей.

Адвокат Владимирова также просил суд изменить меру пресечения на домашний арест, приобщив к делу свидетельство о браке. Аналогичную меру пресечения защита предложила и для Абгаряна.

Накануне суд продлил домашний арест основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви, партнеру Baring Vostok Филиппу Дельпалю, бывшему директору банка "Восточный" Алексею Кордичеву и экс-директору банка по инвестициям Александру Цакунову. Мера пресечения продлена до 13 февраля.

Банк "Восточный" и его владельцы оказались в центре внимания в феврале после ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек. Следователи считают, что компания Калви взяла у банка кредит на 2,5 миллиарда рублей.

Расплатиться по кредиту Калви решил акциями компании IFTG. Руководству "Восточного" он сказал, что эти бумаги стоят три миллиарда рублей. При этом их реальная цена составляла всего 600 тысяч рублей.

Baring Vostok – один из крупнейших игроков на российском рынке прямых инвестиций. Фонд входит в состав акционеров OZON, "ВкусВилл", Etalon Group, Gett, "ЭР-Телеком", "Новомет", банка "Восточный" и других.

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