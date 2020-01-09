Суд оставил Майкла Калви под домашним арестом до 13 февраля

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Басманный суд Москвы продлил до 13 февраля срок содержания под домашним арестом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Об этом сообщает ТАСС.

"Удовлетворить ходатайство следствия о продлении Калви меры пресечения в виде содержания под домашним арестом до 13 февраля 2020 года", – огласила постановление судья Юлия Сафина.

Судья также оставила под домашним арестом партнера Baring Vostok Филиппа Дельпаля, бывшего директора банка "Восточный" Алексея Кордичева и бывшего директора банка по инвестициям Александра Цакунова.

Банк "Восточный" и его владельцы оказались в центре внимания в феврале после ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек. Следователи считают, что компания Калви взяла у банка кредит на 2,5 миллиарда рублей.

Расплатиться по кредиту Калви решил акциями компании IFTG. Руководству "Восточного" он сказал, что эти бумаги стоят три миллиарда рублей. При этом их реальная цена составляла всего 600 тысяч рублей.

Baring Vostok – один из крупнейших игроков на российском рынке прямых инвестиций. Фонд входит в состав акционеров OZON, "ВкусВилл", Etalon Group, Gett, "ЭР-Телеком", "Новомет", банка "Восточный" и других.

