Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Майкла Калви

15:52
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя одного из фигурантов дела Сергея Панченко.
"Нас всех вызвали завтра в Генпрокуратуру к 10 утра, из чего можно сделать вывод, что обвинительное заключение утверждено", – отметил Панченко.
Он добавил, что после этого дело будет направлено в суд.
Ранее Калви был оставлен под домашним арестом. Решение об изменении меры пресечения в его отношении не было принято.
Он обвиняется в хищении средств. По версии следствия, подконтрольная основателю Baring Vostok организация "Первое коллекторское бюро" взяла кредит у банка "Восточный" на сумму 2,5 миллиарда рублей. Для его уплаты Калви организовал продажу акций International Financial Technology Group.
Впоследствии оказалось, что Калви соврал об их цене. Следователи выяснили, что реальная стоимость акций составляет 600 тысяч рублей. В связи с этим банк "Восточный" подал иск о взыскании более 8,8 миллиарда рублей с компании Evison, которая подконтрольна Baring Vostok.
По делу также проходят экс-директор по инвестициям банка "Восточный" Александр Цакунов, партнер Baring Vostok по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев, партнер компании Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин и генеральный директор НАО "Первое коллекторское бюро" Максим Владимиров.
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