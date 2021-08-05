Суд признал Калви виновным в растрате 2,5 млрд рублей

Фото: ТАСС/Пресс-служба Мосгорсуда

Мещанский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор основателю инвестфонда Baring Vostok американцу Майклу Калви и другим фигурантам дела о растрате 2,5 миллиарда рублей банка "Восточный". Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Суд установил: Калви, Дельпаль, Абгарян, Зюзин, Владимиров, Кордичев, Цакунов совершили растрату, то есть хищение имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения в особо крупном размере", – огласила вводную часть приговора судья Анна Сокова.

Наказание для Калви и остальных подсудимых будет оглашено позднее.

Как сообщалось, представитель гособвинения попросил суд приговорить Калви к шести годам условно по данному делу. Прокурор считает, что инвестор и другие фигуранты дела выдали невозвратный кредит "Первому коллекторскому бюро" в декабре 2015 года. Таким образом была осуществлена растрата 2,5 миллиарда рублей, принадлежащих банку "Восточный".

Сам Калви в ходе судебного заседания заявил, что его нужно оправдать, а дело прекратить.

Baring Vostok – крупный инвестфонд, специализирующийся на вложениях в Россию и страны СНГ. Калви и других фигурантов дела заключили под стражу в феврале 2019 года. В апреле основателя инвестиционного фонда перевели под домашний арест.