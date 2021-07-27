В Швейцарии закрыли расследование, связанное с "делом Магнитского"

18:37
Фото: ТАСС/фонд Hermitage Capital
В Швейцарии закрыли связанное с "делом Магнитского" уголовное расследование по подозрению в отмывании денег. Следователи не смогли установить факты, которые бы позволили предъявить кому-либо в Швейцарии обвинение, сообщает ТАСС со ссылкой на федеральную прокуратуру страны.
"Это расследование не вскрыло каких-либо свидетельств, которые обосновывали бы обвинения против кого-либо в Швейцарии. Таким образом, было принято решение закрыть процедуру", – отметили в ведомстве.
Уточняется, что прокуратура тем не менее конфисковала более четырех миллионов франков из замороженных в начале следствия средств в размере 18 миллионов франков.
Уголовное расследование по подозрению в отмывании денег было начато еще весной 2011 года на основании информации британской компании Hermitage Capital, по словам сотрудников которой в 2008–2010 годах через швейцарский банк Credit Suisse отмывались незаконно возвращенные сотрудниками российских налоговых инспекций средства. Раскрыть эту схему помог Сергей Магнитский, один из юристов фонда Hermitage Capital.
Между тем в 2008 году Генпрокуратура РФ арестовала Магнитского. Его подозревали в том, что он в интересах основателя фонда Уильяма Браудера реализовал схему уклонения от уплаты налогов. В том же году Магнитский умер в изоляторе "Матросская тишина" за неделю до истечения срока, в течение которого его могли законно удерживать без суда.
А в 2012 году США приняли так называемый закон Магнитского, который ввел персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека в России.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: