В Швейцарии закрыли расследование, связанное с "делом Магнитского"

Фото: ТАСС/фонд Hermitage Capital

В Швейцарии закрыли связанное с "делом Магнитского" уголовное расследование по подозрению в отмывании денег. Следователи не смогли установить факты, которые бы позволили предъявить кому-либо в Швейцарии обвинение, сообщает ТАСС со ссылкой на федеральную прокуратуру страны.

"Это расследование не вскрыло каких-либо свидетельств, которые обосновывали бы обвинения против кого-либо в Швейцарии. Таким образом, было принято решение закрыть процедуру", – отметили в ведомстве.

Уточняется, что прокуратура тем не менее конфисковала более четырех миллионов франков из замороженных в начале следствия средств в размере 18 миллионов франков.

Уголовное расследование по подозрению в отмывании денег было начато еще весной 2011 года на основании информации британской компании Hermitage Capital, по словам сотрудников которой в 2008–2010 годах через швейцарский банк Credit Suisse отмывались незаконно возвращенные сотрудниками российских налоговых инспекций средства. Раскрыть эту схему помог Сергей Магнитский, один из юристов фонда Hermitage Capital.

Между тем в 2008 году Генпрокуратура РФ арестовала Магнитского. Его подозревали в том, что он в интересах основателя фонда Уильяма Браудера реализовал схему уклонения от уплаты налогов. В том же году Магнитский умер в изоляторе "Матросская тишина" за неделю до истечения срока, в течение которого его могли законно удерживать без суда.

А в 2012 году США приняли так называемый закон Магнитского, который ввел персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека в России.

