В Англии умер один из главных свидетелей по делу Сергея Магнитского

Александр Перепеличный. Фото: independent.co.uk

Британская газета Independent сообщила в среду о смерти Александра Перепеличного - ключевого свидетеля по делу Сергея Магнитского. Перепеличный был найден мертвым в своем особняке в городе Вейбридж на юго-востоке Англии.

Тело Перепеличного обнаружили еще две недели назад, но широкой общественности объявили об этом только сейчас. Он скончался на 45-ом году жизни и "по всей видимости, обладал хорошим здоровьем", сообщает в среду Independent. По материалам издания, даже после вскрытия причина его смерти не была установлена.

Александр Перепеличный какое-то время был связан с так называемой "группой Клюева", которую подозревают в преступлениях в налоговой сфере. Он стал одним из главных свидетелей против "группы Клюева" после того, как порвал с ней и решил дать свои показания. А три года назад Перепеличный попросил политического убежища в Англии.

Напомним, что Следственный комитет России заподозрил в гибели Сергея Магнитского - юриста британского фонда Hermitage Capital - тюремных врачей и администрацию "Бутырки", в то время как британские СМИ считают причастной к его смерти "группу Клюева".

По словам юристов фонда Hermitage Capital, через банк Credit Suisse отмывались незаконно возвращенные сотрудниками российских налоговых инспекций средства. Раскрыть эту схему помог Сергей Магнитский, а Александр Перепеличный являлся ключевым свидетелем. Прокуратура Швейцарии начала расследование этого дела весной 2011 года.