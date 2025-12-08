Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 декабря, 20:47

Политика

Суд ООН дал Украине год для ответа на требования России по делу Донбасса

Фото: 123RF.com/joeppoulssen

Международный суд ООН принял встречные требования России к Украине в деле о геноциде в Донбассе и обязал Киев ответить в течение года, следует из постановления инстанции.

В документе отмечается, что суд дал Украине право представить возражение, а России – ответить на него.

"Суд установил 7 декабря 2026 года и 7 декабря 2027 года в качестве соответствующих сроков для представления этих письменных состязательных бумаг", – говорится в постановлении.

Вместе с тем инстанция признала требования Москвы допустимыми, поскольку они напрямую связаны с предметом спора.

Украина подала иск против России в суд ООН в январе 2017 года. Киев потребовал признать действия Москвы в Донбассе нарушающими Международную конвенцию по борьбе с финансированием терроризма, а в Крыму – нарушающими Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

В январе 2024-го Международный суд ООН рассмотрел жалобы и требования Украины к России. Тогда судьи решили, что большинство из них не имеют под собой никаких оснований.

В декабре текущего года Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение против высшего политического и военного руководства Украины по делу о геноциде. Среди обвиняемых оказались бывший министр внутренних дел Арсен Аваков (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), экс-глава СБУ Иван Баканов и бывший руководитель офиса президента Андрей Богдан.

По данным следствия, с апреля 2014 года по настоящее время обвиняемые и другие должностные лица отдавали приказы военным применять оружие против мирных жителей ДНР и ЛНР. В результате атак погибли почти 5 тысяч человек, а пострадали более 18,5 тысячи. Кроме того, разрушения получили свыше 153 тысяч объектов гражданской инфраструктуры.

Обвиняемые скрылись от следствия и были объявлены в международный розыск. Басманный суд Москвы заочно их арестовал.

Читайте также


судыполитика

Главное

Как аномально теплый декабрь повлияет на фауну Московского региона?

Некоторые животные уже впали в спячку – например ежи и барсуки

Есть перелетные птицы, которые улетели, и те, которые остались в силу разных причин

Читать
закрыть

Почему люди стали чаще страдать от панических атак?

Одной из причин эксперты считают доступ к большому объему разноплановой информации

Панических атак стало больше, потому что многие научились правильно диагностировать это состояние

Читать
закрыть

Возможно ли ввести обязательную 13-ю зарплату для бюджетников в РФ?

В Госдуме предложили ввести выплату в размере не менее среднемесячного оклада педагогов и медиков

Однако эксперты уверены: предложенная инициатива, возможно, и не понадобится

Читать
закрыть

Сократят ли рабочую неделю для сотрудников с детьми до 39 часов?

Мера позволит родителям уделять больше внимания воспитанию и детей

Однако эксперты уверены: предложение не учитывает некоторые нюансы рынка труда

Читать
закрыть

Как добиться наказания для шумных соседей?

Существуют нормативы по шуму, закон о тишине и статья о защите прав собственника от нарушений

Нужно зафиксировать время и характер звука, а также записать свидетелей

Читать
закрыть

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика