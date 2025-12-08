Суд ООН дал Украине год для ответа на требования России по делу Донбасса

Фото: 123RF.com/joeppoulssen

Международный суд ООН принял встречные требования России к Украине в деле о геноциде в Донбассе и обязал Киев ответить в течение года, следует из постановления инстанции.

В документе отмечается, что суд дал Украине право представить возражение, а России – ответить на него.

"Суд установил 7 декабря 2026 года и 7 декабря 2027 года в качестве соответствующих сроков для представления этих письменных состязательных бумаг", – говорится в постановлении.

Вместе с тем инстанция признала требования Москвы допустимыми, поскольку они напрямую связаны с предметом спора.

Украина подала иск против России в суд ООН в январе 2017 года. Киев потребовал признать действия Москвы в Донбассе нарушающими Международную конвенцию по борьбе с финансированием терроризма, а в Крыму – нарушающими Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

В январе 2024-го Международный суд ООН рассмотрел жалобы и требования Украины к России. Тогда судьи решили, что большинство из них не имеют под собой никаких оснований.

В декабре текущего года Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение против высшего политического и военного руководства Украины по делу о геноциде. Среди обвиняемых оказались бывший министр внутренних дел Арсен Аваков (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), экс-глава СБУ Иван Баканов и бывший руководитель офиса президента Андрей Богдан.

По данным следствия, с апреля 2014 года по настоящее время обвиняемые и другие должностные лица отдавали приказы военным применять оружие против мирных жителей ДНР и ЛНР. В результате атак погибли почти 5 тысяч человек, а пострадали более 18,5 тысячи. Кроме того, разрушения получили свыше 153 тысяч объектов гражданской инфраструктуры.

Обвиняемые скрылись от следствия и были объявлены в международный розыск. Басманный суд Москвы заочно их арестовал.