12 декабря, 17:54

В мире
The Washington Post: шведский музыкант научил осьминога играть на пианино

Шведский музыкант научил осьминога играть на пианино

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/mattiasyoutube

Шведский блогер и музыкант Маттиас Кранц приобрел осьминога с португальского рыболовного завода с целью научить его игре на фортепиано, сообщает The Washington Post.

Как отмечает издание, сперва целью Кранца было разучить с осьминогом композицию Under the Sea и тему из фильма "Челюсти". Блогер объяснил свой выбор тем, что осьминоги считаются одними из самых способных "учеников" благодаря строению своих восьми конечностей, которые способны действовать независимо.

Однако процесс обучения оказался более сложным, чем ожидал музыкант. На протяжении нескольких месяцев Кранц постепенно устанавливал контакт с животным, разрабатывал для него различные задачи и конструировал специальные музыкальные устройства.

Первым испытанием стало снятие пластиковой крышки с банки, где находилось угощение. Затем была опробована клавиша, напечатанная на 3D-принтере, – осьминог быстро научился нажимать ее, получая за это пищу.

После этого Кранц собрал 15-клавишное пианино. Однако вместо игры осьминог просто сидел на инструменте. Попытки заинтересовать его с помощью подводного динамика и визуальных сигналов не увенчались успехом – животное реагировало лишь на движение.

После этого блогер начал шевелить нужные клавиши с помощью тонкой проволоки. Первый прорыв произошел через неделю, когда осьминог смог воспроизвести две ноты подряд, а еще через неделю – две одновременно. Однако прогресс вскоре замедлился. Питомец начал отвлекаться, покидать аквариум, прятать камеру и даже пытался разобрать инструмент.

Мотивацию вернуло устройство под названием "крабовый лифт" – акриловая трубка с помещенным внутрь любимым лакомством. В середине августа Кранц начал сопровождать движения клавиш гитарными аккордами, превращая занятия в своеобразные дуэты.

Несмотря на то что осьминог так и не научился точно попадать в ноты, ему удавалось воспроизводить фрагменты простых мелодий, в том числе Baby Shark.

Как подчеркивают морские биологи, маловероятно, что осьминог осознавал, что создает музыку, его мотивировала только пища.

Ранее в городе Ашленд штата Вирджиния енот разгромил винно-водочный магазин. Утром 29 ноября сотрудник торговой точки нашел животное спящим на полу в туалете. Множество бутылок были опрокинуты, а некоторые из них разбились.

животные за рубежом

