Дикие волки в Канаде научились ловить рыбу сетью

Фото: placeofwolves.ca

Ученые в Канаде впервые зафиксировали случай ловли рыбы волками с помощью рыболовной сети в дикой природе, сообщает проект Heiltsuk Wolf and Biodiversity Project.

Жители коренных народов Хейлтсук в провинции Британская Колумбия начали замечать, что кто-то портит их рыболовецкие сети и съедает весь улов. На место выехала группа ученых из США и Канады, которые с помощью фотоловушек смогли зафиксировать, как волчица заходит в воду, вытягивает сеть на берег и съедает находящийся внутри улов.

Специалисты указывают на то, что это первый документально подтвержденный случай, когда волк в дикой природе осваивает человеческие инструменты для ловли рыбы. Схожее поведение фиксировалось только в неволе, когда волки перетягивали веревку за вознаграждение в виде еды.

Авторы исследования также добавляют, что это демонстрирует сложное понимание многоэтапной связи между рыболовецкой сетью и приманкой, лежащей внутри. Подобные действия хищника указывают, что волки понимают причинно-следственные связи и могут ими пользоваться.

