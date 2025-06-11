ABC: ученые открыли новый вид тираннозавра

Фото: abcnews.go.com/Julius Csotonyi

Ученые открыли ранее неизвестный вид тираннозавра Khankhuuluu mongoliensis, который жил 86 миллионов лет назад. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на исследование и интервью с учеными.

Отмечается, что находка была сделана еще в 1970-х годах в монгольской пустыне Гоби и первоначально классифицирована как принадлежащая к плотоядному алектозавру. После этого останки практически не подвергались тщательному анализу.

В 2023 году аспирант канадского университета Калгари обратил внимание на окаменелости во время экспедиции и начал их повторное изучение. В результате исследователи выяснили, что останки принадлежат новому виду тираннозавридов.

По данным портала Science Alert, Khankhuuluu mongoliensis является относительно небольшим тираннозавром, размеры которого сравнимы с крупной лошадью. Предполагается, что он был прямым предком более крупных тираннозавров, среди которых Ти-Рекс.

Ранее ученые заявили, что астероид, из-за падения которого на полуостров Юкатан вымерли динозавры, был не единственным в тот период времени. Специалисты изучили подводный кратер Надир у побережья Гвинеи и пришли к выводу, что еще одно крупное космическое тело столкнулось с Землей примерно в то же время. Кратер был обнаружен с помощью двухмерной сейсморазведки.