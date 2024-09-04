Европейские ученые открыли проживающий 75 миллионов лет назад вид динозавров

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Ученые открыли новый вид динозавров, который получил название Кунказавр (Qunkasaura pintiquiniestra). Соответствующее заявление было опубликовано в журнале Communications Biology.

Специалисты обнаружили останки динозавра во время раскопок в провинции Куэнка автономного сообщества Кастилия-ла-Манча. Как уточнили в агентстве Europa Press, данный скелет является одним из наиболее цельных из тех, что находили в Европе. На территории того же района ранее были обнаружены останки другого вида динозавров – зауроподов.

В статье также указано, что вид отнесли к группе титанозавров, которые обитали в Северном полушарии. Ученые заявили в своем исследовании, что современная Испания – единственное место, где могли бы обитать оба вида, что дало повод размышлять о сложных филогенетических связях.

Авторы публикации в научных трудах объяснили, что название Qunkasaura pintiquiniestra составлено из названия местности, слова saura (ящер, с латинского) и персонажа испанского писателя Мигеля де Сервантеса – Дон-Кихота.

В мае 2024 года в Самарской области были найдены останки древнего ихтиозавра, у которого между ребер, в районе живота, сохранилась рыбья чешуя и фрагменты раковин моллюсков.

При этом ранее бельгийские ученые пришли к выводу о том, что эпоха динозавров подошла к концу из-за загрязненного воздуха, в котором содержались мельчайшие частицы силикатной пыли.