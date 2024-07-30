Ученые обнаружили древнюю экосистему со сложной жизнью

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Ученые из Кардиффского университета обнаружили доказательства древней экосистемы, которая существовала более 1,5 миллиарда лет назад. Об этом сообщает журнал Precambrian Research.

Международная группа ученых провела геохимический анализ морских осадочных пород, отложившихся 2,1 миллиарда лет назад в районе бассейна Франсвилля в Центральной Африке. Исследователями была выявлена повышенная концентрации фосфора и кислорода в морской воде.

Как отмечается в статье, в результате столкновения двух континентов в этом районе возникли подводные вулканы. Они ограничили участок воды и создали мелководное внутреннее море, богатое питательными веществами, что способствовало развитию сложных форм жизни. Об этом говорят крупные ископаемые макроорганизмы, которые являются самыми древними в геологической летописи.

По мнению исследователей, условия внутри этой относительно изолированной водной массы были благоприятными для фотосинтеза цианобактерий. Это привело к оксигенации воды и созданию большого пищевого ресурса, а также обеспечило необходимую энергию для увеличения размеров тела и развития сложного поведения у примитивных форм жизни.

В январе стало известно, что палеонтологи обнаружили неизвестного прежде травоядного динозавра с длинной шеей и клювом в Южной Америке. Это самый крупный в семействе реббахизавридов, он весил около 15 тонн и достигал 20 метров в длину.

Ископаемые останки четырех различных экземпляров были найдены в Каньядон-де-лас-Кампанас. Сообщается, что эти динозавры не отличались крупными размерами, однако открытый вид Sidersaura marae является среди них самым крупным. Новый вид получил свое название из-за звездчатой формы обнаруженных хвостовых костей – Sider с латыни переводится как звезда.