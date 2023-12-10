В Канаде нашли останки тираннозавра с детенышами-динозаврами в желудке

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Канадские ученые обнаружили окаменелого тираннозавра с останками двух детенышей динозавров в желудке. Об этом сообщает издание Science Advances.

Специалисты нашли окаменелость еще в 2009 году в провинциальном парке "Бесплодные земли динозавров" в Альберте. Однако удалить кусочки камня из окаменевших костей удалось только спустя годы, говорится в статье. По данным ученых, возраст самого образца составляет порядка 75,3 миллиона лет.

"Занимаясь его изучением, мы обнаружили, что в желудке тираннозавра сохранились две особи. Они представляют собой небольших птицеподобных динозавров, относящихся к виду Citipes elegans", – поделилась доцент кафедры палеобиологии динозавров в Университете Калгари Дарла Зеленицкая.

По ее словам, благодаря этому открытию выяснилось, что молодые тираннозавры охотились на маленьких динозавров, которые ходили по одиночке. При этом более старшие особи нападали на целые группы и поедали крупных травоядных динозавров, проживающих стадами, следует из материала.

Журнал указал, что открытие позволит исследователям понять больше о поведении тираннозавров, их рационе и в целом роли в экосистемах прошлого.

Ранее бельгийские ученые пришли к выводу, что эпоха динозавров на Земле подошла к финалу из-за облака мельчайшей силикатной пыли, которая загрязнила планету. Они заявили, что подобное могло произойти около 66 миллионов лет назад. В результате природной катастрофы исчезли не только динозавры, но и аммониты и крупные рептилии.