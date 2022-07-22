Ученые обнаружили предвестников Всемирного потопа

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Большое внеосевое гидротермальное поле обнаружено в северной части Восточно-Тихоокеанского поднятия, примерно в 320 километрах от побережья западной Мексики, сообщается на сайте Лихайского университета.

"Мы были поражены тем, что это поле не только очень активно, но и больше по площади и горячее по температуре происхождения, чем любое другое поле гидротермальных источников, известное в этой части Восточно-Тихоокеанского поднятия, изученное за последние 30 лет", – приводятся в сообщении слова участника исследования Дэниела Форнари.

Уточняется, что глубина источников залегает на расстоянии примерно 2,5 километра. Температура извергаемой воды в них достигает 400 градусов.

По мнению ученых Лихайского университета, это может быть признаком скорого извержения подводных вулканов, которое способно стать причиной Всемирного потопа.

"Я надеюсь, что наше исследование послужит стимулом для будущих исследований, направленных на картирование внеосевых областей вдоль гребня глобального срединно-океанического хребта, чтобы лучше определить масштабы внеосевого и осевого гидротермального жерла", – добавил исследователь Мак Дермотт.

Ранее старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН, кандидат физико-математических наук Николай Железнов рассказал, что диаметр астероидов, способных привести к глобальной катастрофе на Земле, начинается от полутора километров. По его словам, учеными обнаружены практически все астероиды крупнее одного километра, сближающиеся с Землей.

Приблизительно так и погибли динозавры, когда примерно 65,5–66 миллионов лет назад на Землю упал астероид диаметром около 10–15 километров. В 2004 году астрономы открыли космическое тело, некоторое время считавшееся реальным претендентом на столкновение с планетой, рассказал Железнов. Речь идет об астероиде Апофис размером более 300 метров.

