Ученый рассказал об астероиде, способном уничтожить человечество

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Диаметр астероидов, способных привести к глобальной катастрофе на Земле, начинается от полутора километров. Об этом Москве 24 рассказал старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН, кандидат физико-математических наук Николай Железнов.

Ежегодно 30 июня отмечается Международный день астероида. Дата была учреждена Генеральной Ассамблеей ООН в память о взрыве Тунгусского метеорита над Сибирью в 1908 году. Ее цель – повысить осведомленность общества об астероидной угрозе, а также скоординировать международные усилия по обнаружению опасных космических тел.

По словам Железнова, учеными обнаружены практически все астероиды крупнее одного километра, сближающиеся с Землей.





Николай Железнов старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН, кандидат физико-математических наук Тела размером от полутора километров достаточно, чтобы вызвать на Земле глобальную катастрофу. Она будет связана с тем, что при столкновении вся атмосфера планеты окажется насыщена плотным пылевым слоем. Солнечные лучи не смогут полностью проникать сквозь нее. И температура на планете достаточно существенно упадет. В течение нескольких лет на Земле будет наблюдаться "ядерная зима".

Приблизительно так и погибли динозавры, когда примерно 65,5–66 миллионов лет назад на Землю упал астероид диаметром около 10–15 километров. В 2004 году астрономы открыли космическое тело, которое некоторое время считалось реальным претендентом на столкновение с планетой, рассказал Железнов. Речь идет об астероиде Апофис размером более 300 метров.

"По результатам обработки первых наблюдений вероятность столкновения Апофиса с Землей в 2029 году достигала 2,7%. Это была очень большая вероятность столкновения, потому что у подавляющего большинства потенциально опасных небесных тел, открытых на сегодняшний день, эта вероятность не превышает тысячные доли процента", – подчеркнул эксперт.

Однако позднее астрономы уточнили траекторию орбиты астероида, и стало понятно, что в этот раз он пролетит мимо Земли.





Николай Железнов старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН, кандидат физико-математических наук 13 апреля 2029 года Апофис пролетит на расстоянии около 32 тысяч километров от поверхности Земли, это расстояние геостационарных спутников. Это настолько близко, что астероид будет виден невооруженным глазом.

По словам Железнова, многие новости в СМИ о катастрофически опасных астероидах на самом деле просто сообщают о прохождении мимо Земли небесных тел на безопасном расстоянии. Очередной такой астероид с обозначением (349068) 2006 YT13 пролетит мимо планеты 19 июля на расстоянии около 6,7 миллиона километров, добавил ученый. Несмотря на довольно крупный размер небесного тела с диаметром порядка 500 метров, оно будет находиться слишком далеко от Земли. Поэтому в реальности данный астероид не представляет опасности, заключил эксперт.

Ранее россиянам рассказали об астрономических явлениях, за которыми можно будет наблюдать в 2022 году. Среди прочего, 25 октября произойдет частное солнечное затмение. Другое событие, по данным астрономов, будет 8 ноября. Речь идет о полном лунном затмении.

