Ученый рассказал об астероиде, способном уничтожить человечество

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Диаметр астероидов, способных привести к глобальной катастрофе на Земле, начинается от полутора километров. Об этом Москве 24 рассказал старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН, кандидат физико-математических наук Николай Железнов.
Ежегодно 30 июня отмечается Международный день астероида. Дата была учреждена Генеральной Ассамблеей ООН в память о взрыве Тунгусского метеорита над Сибирью в 1908 году. Ее цель – повысить осведомленность общества об астероидной угрозе, а также скоординировать международные усилия по обнаружению опасных космических тел.
По словам Железнова, учеными обнаружены практически все астероиды крупнее одного километра, сближающиеся с Землей.
Приблизительно так и погибли динозавры, когда примерно 65,5–66 миллионов лет назад на Землю упал астероид диаметром около 10–15 километров. В 2004 году астрономы открыли космическое тело, которое некоторое время считалось реальным претендентом на столкновение с планетой, рассказал Железнов. Речь идет об астероиде Апофис размером более 300 метров.
"По результатам обработки первых наблюдений вероятность столкновения Апофиса с Землей в 2029 году достигала 2,7%. Это была очень большая вероятность столкновения, потому что у подавляющего большинства потенциально опасных небесных тел, открытых на сегодняшний день, эта вероятность не превышает тысячные доли процента", – подчеркнул эксперт.
Однако позднее астрономы уточнили траекторию орбиты астероида, и стало понятно, что в этот раз он пролетит мимо Земли.
По словам Железнова, многие новости в СМИ о катастрофически опасных астероидах на самом деле просто сообщают о прохождении мимо Земли небесных тел на безопасном расстоянии. Очередной такой астероид с обозначением (349068) 2006 YT13 пролетит мимо планеты 19 июля на расстоянии около 6,7 миллиона километров, добавил ученый. Несмотря на довольно крупный размер небесного тела с диаметром порядка 500 метров, оно будет находиться слишком далеко от Земли. Поэтому в реальности данный астероид не представляет опасности, заключил эксперт.
Ранее россиянам рассказали об астрономических явлениях, за которыми можно будет наблюдать в 2022 году. Среди прочего, 25 октября произойдет частное солнечное затмение. Другое событие, по данным астрономов, будет 8 ноября. Речь идет о полном лунном затмении.
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