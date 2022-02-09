Ученый предупредил о глобальной проблеме, с которой человечество столкнется через 30 лет

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К 2050 году население Земли увеличится до 9 миллиардов человек. Чтобы прокормить такое количество людей, понадобится вдвое больше белка, заявил РИА Новости профессор Сколковского института науки и технологий Лоран Генцбиттель.

По его словам, ученые уже работают над решением этой проблемы. В частности, они пытаются получить белковую пищу на основе насекомых или в результате повышения продуктивности растений.

Генцбиттель пояснил, что в Европе люди едят пшеницу и чечевицу, а в Южной Азии и Африке – рис и нут, которые являются основными источниками белка в этих регионах.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что после завершения пандемии COVID-19 человечество обречено столкнуться с усугубившимися на ее фоне глобальными проблемами, связанными с голодом, бедностью, болезнями и изменениями климата.



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