Ученый предупредил о глобальной проблеме, с которой человечество столкнется через 30 лет

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К 2050 году население Земли увеличится до 9 миллиардов человек. Чтобы прокормить такое количество людей, понадобится вдвое больше белка, заявил РИА Новости профессор Сколковского института науки и технологий Лоран Генцбиттель.
По его словам, ученые уже работают над решением этой проблемы. В частности, они пытаются получить белковую пищу на основе насекомых или в результате повышения продуктивности растений.
Генцбиттель пояснил, что в Европе люди едят пшеницу и чечевицу, а в Южной Азии и Африке – рис и нут, которые являются основными источниками белка в этих регионах.
Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что после завершения пандемии COVID-19 человечество обречено столкнуться с усугубившимися на ее фоне глобальными проблемами, связанными с голодом, бедностью, болезнями и изменениями климата.
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