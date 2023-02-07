Биологи смогли доказать, что яйцо появилось раньше курицы

Фото: depositphotos/Tzido

Ученым удалось выяснить, что яйцо появилось раньше курицы. Об этом сообщает журнал Current Biology со ссылкой на исследование.

Биологи рассказали, что яйцеклетки являются женскими половыми клетками. Однако появление яиц с твердой скорлупой, способных находиться на суше, изменило ход эволюции позвоночных. Дело в том, что до этого для их размножения необходимы были водоемы. Яйца в оболочке позволили амниотам уходить все дальше и дальше от воды.

До середины – конца юрского периода (примерно от 165 до 150 миллионов лет назад) птицы не упоминались в летописи окаменелостей. Однако ученые считают, что первые яйца в скорлупе появились около 325 миллионов лет назад. Это и является настоящим доказательством, что яйцо появилось раньше курицы.

Кроме того, специалисты считают, что первые яйца были не такими, как мы их привыкли видеть. Скорее всего, они были покрыты чем-то вроде кожи и походили на яйца современных рептилий.

Ранее ученые выяснили, что некоторые виды динозавров обладали развитым мозгом. По когнитивным способностям он сравним с современными приматами. Такие выводы им удалось сделать с помощью результатов компьютерной томографии черепов динозавров и большой базе данных о массе мозга птиц и рептилий.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!