Бельгийские ученые выяснили, что привело к исчезновению динозавров

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Эпоха динозавров на Земле закончилась из-за облака мельчайшей силикатной пыли, которая загрязнила планету. К такому выводу пришли бельгийские ученые, исследование которых было опубликовано в журнале Nature Geoscience.

По версии ученых, подобное могло произойти около 66 миллионов лет назад. В результате природной катастрофы исчезли не только динозавры, но и аммониты и крупные рептилии.

Силикатная пыль образовалась на Земле после падения астероида диаметром 10–15 километров. Исследователи считают, что она держалась в атмосфере около 15 лет и привела к глобальному похолоданию.

"Это первый случай, когда палеоклиматическое моделирование указывает на пыль как на главный фактор установления двухлетнего периода подавления фотосинтетической активности и 15–20-летней зимы на всей планете", – отметил один из авторов исследования доктор Сенель.

До этого фермер в Австралии поймал тигрового кволла, который считался вымершим более 100 лет назад. До этого животное никто не держал в руках и не фотографировал. Специалисты поймали зверька с помощью ловушки.

