Nature: динозавры вымерли от падения двух астероидов на Землю

Фото: depositphotos/fotofoster1

Астероид, из-за падения которого на полуостров Юкатан вымерли динозавры, был не единственным космическим телом в тот период времени. Соответствующее исследование британских и американских ученых опубликовано на сайте научного журнала Nature.

Специалисты изучили подводный кратер Надир у побережья Гвинеи и выяснили, что еще один крупный астероид врезался в Землю примерно в то же время.

Кратер обнаружили с помощью двухмерной сейсморазведки. Это позволило ученым предположить, что вымирание динозавров в конце мелового периода могло быть связано с более чем одним ударным воздействием.

Ранее ученые открыли новый вид динозавров. Он получил название Кунказавр (Qunkasaura pintiquiniestra). Останки нашли в ходе раскопок в провинции Куэнка автономного сообщества Кастилия-ла-Манча. Новый вид отнесен к группе титанозавров, обитавших в Северном полушарии.