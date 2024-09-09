В Забайкалье ученые обнаружили следы динозавра мелового периода

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Исследователи из научных институтов Сибирского отделения РАН и Нанкинского института геологии и палеонтологии (Китай) обнаружили на территории Забайкалья следы трехпалого динозавра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН.

Находка признана учеными уникальной, ведь это крайне редкий случай, когда на территории России удается обнаружить следы динозавров. В институте пояснили, что отпечатки трехпалых конечностей, возможно, принадлежат динозавру, близкому к игуанодонтидам, – растительноядным динозаврам отряда птицетазовых.

По мнению экспертов, они были оставлены в раннюю эпоху мелового периода. Китайские ученые отметили, что обнаруженные отпечатки схожи с теми, что находят на территории КНР, поэтому российские ученые в дальнейшем планируют найти новые останки динозавров в Забайкалье.

Следы трехпалых динозавров обнаружили на 800-килограммовой каменной плите. Сейчас плита находится в музее АО Прииск Усть-Кара.

Ранее европейские ученые открыли проживающий 75 миллионов лет назад вид динозавров. Новый вид получил название Кунказавр (Qunkasaura pintiquiniestra). Его останки были обнаружены во время раскопок в провинции Куэнка автономного сообщества Кастилия-ла-Манча, Испания.