В Китае представили новый вид динозавра раннего периода

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Исследователи определили, что останки динозавра, найденные в 2007 году в провинции Юньнань на юго-западе Китая, принадлежат новому виду завроподоморфа – Lishulong wangi. Об этом сообщает газета Global Times.

Морфологическое сравнение в сочетании с филогенетическим анализом, который позволяет определить эволюционные связи между организмами, показало, что Lishulong wangi не может быть отнесен ни к одному из известных родов, отметил ведущий научный сотрудник Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук Ю Хайлу.

В 2007 году в деревне Далишу, расположенной в уезде Люфэн, были обнаружены останки, включающие в себя относительно целый череп и девять шейных позвонков. Эти останки принадлежали завроподоморфам, жившим в раннем юрском периоде. Всего было найдено шесть родов и восемь видов этих древних животных.

Динозавр был одним из самых больших представителей своей группы, обитавших в формации Люфэн. Его череп, найденный в провинции Юньнань, имел длину 40 сантиметров.

Относящиеся к подотряду завроподоморфов особи населяли Землю в период от позднего триаса (220 миллионов лет назад) до конца мелового периода (65 миллионов лет назад).

Они прошли долгий путь эволюции от небольших плотоядных ящеров, которые передвигались на двух лапах и весили около 10 килограммов, до гигантских растительноядных существ с длинной шеей и хвостом, передвигающихся на четырех лапах и весивших более 60 тонн.

Ранее американские ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе исследовали защитный панцирь нодозавра и обнаружили, что этот травоядный динозавр обладал 16-сантиметровой броней. Согласно расчетам, нодозавр мог спокойно выдержать удар энергией в 125 тысяч джоулей на квадратный метр, что можно сопоставить с ударом двухтонного пикапа Ford F150, движущегося на высокой скорости.