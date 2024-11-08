Live Science: нодозавр из мелового периода обладал 16-сантиметровой броней

Фото: livescience.com

Американские ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе исследовали защитный панцирь нодозавра и обнаружили, что этот травоядный динозавр обладал 16-сантиметровой броней, передает "Газета.ру" со ссылкой на портал Live Science.

Исследователи изучили сохранившиеся окаменелости нодозавра, найденные в 2017 году в провинции Альберта в Канаде. Оказалось, что эти динозавры были покрыты слоем кератиновых пластин, которые в некоторых местах тела животного достигали 16 сантиметров в толщину.

Согласно расчетам, нодозавр мог спокойно выдержать удар энергией в 125 тысяч джоулей на квадратный метр, что можно сопоставить с ударом двухтонного пикапа Ford F150, движущегося на высокой скорости.

По мнению ученых, такая крепкая броня была нужна нодозавру для выживания среди других крупных динозавров с мощными челюстями.

Ранее британские и американские ученые заявили, что динозавры вымерли от падения двух астероидов на Землю. Специалисты изучили подводный кратер Надир у побережья Гвинеи и выяснили, что еще один крупный астероид врезался в Землю примерно в то же время.