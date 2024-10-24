ZooKeys: японские ученые открыли новый вид морских раков "пандовой" окраски

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Японские ученые из Университета Хиросимы обнаружили новый вид морских раков в прибрежных водах префектуры Вакаяма. Бокоплавы имеют уникальную черно-белую окраску, напоминающую расцветку панды, следует из исследования, опубликованного в научном журнале ZooKeys.

Бокоплавы, или амфиподы – это морские ракообразные, напоминающие креветок. Они встречаются по всему миру. Новый же вид назвали Melita panda в честь знаменитых бамбуковых медведей.

До их открытия в мире существовали всего 63 вида Melita, причем 16 из них также были обнаружены в Японии. Для унификации нового вида ученые провели морфологическое исследование и молекулярную филогению с использованием геномной ДНК.

Так, благодаря морфологическому описанию у Melita panda выявились характерные особенности, включая упомянутую окраску, в то время как молекулярная филогения определила их связь с сородичами видов Melita nagatai и Melita koreana. Исследователи уточнили, что особи открывшегося вида были замечены в 1990-е годы, однако только сейчас стало ясно, что речь идет о новой разновидности бокоплавов.

Ранее в бухте Валентин на юго-востоке Приморья была замечена редкая для акватории региона тропическая рыба – зеркальный солнечник. На данный момент известны единичные случаи находок этой рыбы. Но из-за продолжающегося потепления все чаще наблюдается увеличение количества и численности южных "мигрантов" в водах Японского и Охотского морей.

До этого индийские рыбаки выловили девять редких рыб аномально большого размера в Бенгальском заливе, а затем двух самых крупных из них продали за 1,5 миллиона рупий. Местные жители называют такую рыбу "телия сила". Как рассказали рыбаки, обычно "телия" обитает в глубоких водах, однако в этот раз ее поймали у устья реки Ганг.