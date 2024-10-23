Редкая тропическая рыба замечена в акватории Приморского края

Фото: телеграм-канал Amur Mash

Редкая для акватории Приморья тропическая рыба – зеркальный солнечник – замечена в бухте Валентин на юго-востоке региона. Об этом пресс-служба ННЦМБ имени Жирмунского ДВО РАН сообщила в телеграм-канале.

Сейчас известны единичные случаи находок этой рыбы. Но из-за продолжающегося потепления все чаще наблюдается увеличение количества и численности южных "мигрантов" в водах Японского и Охотского морей, указано в публикации.

Находки зеркального солнечника фиксировали в 2018 и 2019 годах в бухтах Витязь, Сивучья, Астафьева, Горшкова и Средняя на юге Приморья. Там, считают ученые, для этого вида более подходящие условия.

Однако проникающие в приморские бухты теплолюбивые тропические рыбы могут не пережить холодное время года. Их существование будет под угрозой, когда холодные воды открытого моря "отрежут" их от еще теплых бухт и заливов, уточнила пресс-служба.

По данным научного центра, зеркальный солнечник широко распространен в тропических и субтропических водах западной части Тихого океана от Японии и южных Курильских островов до Австралии и Новой Зеландии. Как правило, он держится в придонных слоях на глубинах 150–300 метров.

Ранее индийские рыбаки выловили девять редких рыб аномально большого размера в Бенгальском заливе, а затем двух самых крупных из них продали за 1,5 миллиона рупий. Местные жители называют такую рыбу "телия сила". Как рассказали рыбаки, обычно "телия" обитает в глубоких водах, однако в этот раз ее поймали у устья реки Ганг.