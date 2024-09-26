В Австралии рыбаки выловили трехметрового сельдяного короля

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В Австралии рыбаки поймали редчайшего сельдяного короля. По легенде, эта рыба предвещает катаклизмы, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Daily Mail.

О необычном улове рассказал капитан прогулочного судна компании Tiwi Islands Adventures Кертис Петерсон. Он разместил фотографию, на которой он вместе с одним из участников круиза держит рыбу с длинным узким телом и большими глазами.

Сельдяного короля выловили у берегов Северной территории страны. По словам обозревателя газеты Northern Territory News Алекса Джулиуса, это стало редчайшим уловом для Австралии.

Сельдяного короля называют одной из самых необычных рыб мирового океана. Его длина может составлять до 11 метров. Большую часть своей жизни рыба находится на глубине и редко подплывает к поверхности.

Ранее желтоглазый пингвин, крупнейший из новозеландских видов материковых пингвинов, стал птицей года в Новой Зеландии. В мире осталось всего 4 000–5 000 особей желтоглазых пингвинов, и их численность продолжает сокращаться. Последние 15 лет количество гнездящихся птиц уменьшилось на 78%, только за последний год их число сократилось на 18%.

