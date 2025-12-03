Форма поиска по сайту

03 декабря, 16:02

В мире
AP: в США енот разгромил винно-водочный магазин и уснул в туалете

В США енот разгромил винно-водочный магазин и уснул в туалете

Фото: ndtv.com

Енот разгромил винно-водочный магазин в американском штате Вирджиния, передает агентство Associated Press.

Предположительно, инцидент произошел в ночь на 29 ноября в городе Ашленд. Утром сотрудник торговой точки нашел спящее животное на полу в туалете. При этом множество бутылок были опрокинуты, некоторые из них разбились.

"Я лично люблю енотов. Они забавные маленькие существа. Он свалился в магазин через потолочную плитку и устроил полный разгром, употребляя все напитки", – рассказала работница городской службы контроля за животными Саманта Мартин.

Окружное управление по защите животных подтвердило, что енот "протрезвел". Мартин поблагодарили за то, что она доставила его в приют.

"После нескольких часов сна и без каких-либо признаков ущерба здоровью, кроме разве что похмелья и ошибочных жизненных решений, он был успешно выпущен в дикую природу, надеемся, он усвоил урок, что проникновения со взломом – это не выход", – добавили в ведомстве.

Ранее ученые выяснили, что животные употребляют алкоголь больше, чем предполагалось. В частности, это касается животных, которые едят сладкие фрукты. Они подвергаются воздействию некоторого количества этанола, однако в процессе эволюции они научились его усваивать и даже эффективно перерабатывать, уточнили специалисты.

