Trends in E&E: животные потребляют алкоголь чаще, чем предполагалось

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Животные потребляют алкоголя больше, чем ранее предполагалось. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование из журнала Trends in Ecology & Evolution.

"Большинство животных, которые едят сладкие фрукты, будут подвергаться воздействию некоторого количества этанола", – рассказала одна из участников исследования Кимберли Хокингс.

Исследователи подчеркнули, что в процессе эволюции у млекопитающих и птиц развилась способность усваивать этанол. В частности, приматы и землеройки научились эффективно перерабатывать его.

Употребление этанола может принести пользу диким животным, утверждают ученые. Во-первых, это источник энергии, а во-вторых, этанол может оказывать лечебное воздействие. Так, плодовые мушки специально откладывают яйца в вещества, содержащие этанол, который защищает их от паразитов.

Ранее биологи выяснили, что женские особи атлантических южных китов во время общения со своими детенышами способны переходить на шепот, меняя громкость голосовых сигналов.

Исследователи выяснили, что самка китов в период до рождения детенышей не снижает громкость своих звуковых сигналов – их можно слышать в радиусе около одного километра. При этом после рождения китят она сразу же начинает переходить на шепот.