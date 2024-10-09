Пчелы впадают в пессимизм при неблагоприятных событиях

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Пчелы, находящиеся в состоянии стресса, склонны принимать пессимистичные решения и впадать в уныние. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование британских ученых в журнале Proceedings of the Royal Society B.

В ходе эксперимента исследователей из Ньюкаслского университета пчелы были обучены распознавать различные цветовые сигналы. Одни цвета указывали на положительное событие, например, на получение сладкого вознаграждения, а другие – на отрицательное, на получение меньшего количества сладкого вознаграждения.

После того как пчелы научились различать цвета, их разделили на две группы. Одну группу подвергли стрессу, имитируя нападение хищника, а другая группа не подвергалась никаким воздействиям.

Пчелы из группы, подвергшейся стрессу, неоднозначно интерпретировали цветовые сигналы и гораздо чаще выбирали место с меньшим вознаграждением по сравнению с контрольной группой.

"Наше исследование показывает, что пчелы становятся более пессимистичными после стресса, поскольку их поведение свидетельствует, что они не ожидают вознаграждения", – подчеркнул один из авторов эксперимента.

По словам исследователей, результаты их работы демонстрируют, как стресс может влиять на поведение пчел при опылении растений.

Специалисты также отметили, что поведение пчел в стрессовых ситуациях напоминает эмоциональные реакции людей в подобных ситуациях, хотя неясно, какие именно чувства испытывают насекомые и испытывают ли они их вообще.

Ранее ученые лаборатории MRC испытали на мышах препарат, который был разработан для продления жизни. В ходе наблюдения за мышами исследователи уделили внимание тому, как на процесс старения влияет белок интерлейкин-11.