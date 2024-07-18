Ученые испытали на мышах препарат для продления жизни

Фото: depositphotos/JacobSt

Ученые из Лаборатории медицинских наук MRC, Имперского колледжа Лондона и сингапурской медшколы Duke-NUS испытали на мышах препарат, который был разработан для продления жизни, сообщает BBC.

Разработка ученых поспособствовала увеличению продолжительности жизни животных примерно на 20–25%. После успешного испытания специалисты питают надежду на то, что в будущем аналогичные препараты смогут продлевать и жизнь человека. Они уже приступили к экспериментам с участием людей.

В ходе наблюдения за мышами исследователи уделили внимание тому, как на процесс старения влияет белок интерлейкин-11.

Специалисты оценивали состояние генномодифицированных животных, которые не в состоянии вырабатывать этот белок самостоятельно, и другой группы мышей, в чей геном не были внесены изменения. Так, начиная с возраста 75 недель, который соответствует 55 годам по человеческим меркам, мыши регулярно получали "лекарство от старения".

Результаты эксперимента в обеих группах мышей оказались приблизительно одинаковыми. Ученые заметили, что животные реже болели раком. Кроме того, улучшилось состояние их мышц, испытуемые оставались более стройными. При этом их шерсть приобрела здоровый вид.

В организме человека интерлейкин-11 играет значимую роль. Благодаря ему в раннем возрасте у людей срастаются кости черепа, укрепляются суставы и формируются зубы. Однако в преклонном возрасте именно этот белок, по мнению специалистов, приводит к началу старения.

Ученые считают, что препарат, способный выводить интерлейкин-11, окажется безопасным для человека. Если в ходе испытаний им удастся это подтвердить, то старение можно будет "лечить", однако во сколько это может обойтись, к настоящему времени не ясно.

Между тем российские ученые могут приступить к клиническим исследованиям вакцины от рака с добровольным участием пациентов с онкологическими заболеваниями уже в середине 2025 года. В настоящее время препарат проходит проверку на мышах в рамках доклинических исследований. Специалисты отрабатывают технологию, чтобы создать вакцину, которая могла бы гарантировать уничтожение опухоли и метастазы.

