Психотерапевт Наумова назвала главные плюсы игрушек-антистресс

Фото: 123RF/novegor

Цвет игрушки-антистресс и приятные тактильные ощущения от ее использования помогают снять мышечное напряжение и отвлечься от негатива. Об этом Москве 24 рассказала семейный психотерапевт Наталья Наумова.

По ее словам, такая игрушка действительно поможет справиться со стрессом, например, перед экзаменом или во время сложной жизненной ситуации. Обычно подобные предметы оформлены в приятные тона: зеленый успокаивает, желтый – воодушевляет, а оранжевый придает энергии, сил и уверенности, указала эксперт.

"Внешний вид этой игрушки привлекателен, ее интересно взять в руки, дотронуться. Например, если у нее выпучиваются глазки при нажатии, человек может улыбнуться. А приятное тактильное ощущение зачастую позволяет снять мышечное напряжение и немного отвлечься от негативных мыслей", – пояснила Наумова.

Кроме того, иногда на игрушку можно выплеснуть весь накопившийся негатив, сжав или смяв ее. Даже если она сломается – ничего страшного, ведь это избавляет от напряжения, пояснила Наумова.





Наталья Наумова семейный психотерапевт Когда человек немного отдохнет, уйдет от стресса хотя бы на минуту, то увидит свою сложную ситуацию немного с другого ракурса, воспримет ее иначе. И это может действительно принести пользу.

Ранее россиянам рассказали, что справиться с паническими атаками поможет терапия биологической обратной связи. Благодаря этой методике удается контролировать внутреннее напряжение и снижать уровень тревоги.

