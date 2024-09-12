Кардиолог Маршинцева назвала главные отличия панической атаки от сердечного приступа

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Паническую атаку часто путают с сердечным приступом, однако у второго состояния есть конкретные отличительные черты. Об этом Москве 24 рассказала врач-кардиолог Юлия Маршинцева.

По ее словам, паническая атака обычно возникает после стресса или длительного напряжения.

"Учащаются пульс, дыхание, могут быть боли в сердце, головные боли, появляется страх смерти. Часто люди жалуются на нехватку воздуха – хочется сделать глубокий вдох. Но, как правило, ничем опасным это состояние не грозит", – указала кардиолог.

Часто паническая атака возникает в замкнутых, плохо проветриваемых помещениях из-за нехватки кислорода. При этом многие начинают думать, что случился сердечный приступ, однако два этих состояния на самом деле отличаются, указала эксперт.



Юлия Маршинцева врач-кардиолог При сердечном приступе, как правило, появляется сильно давящая боль за грудиной, которая отдает в левую руку и иногда нижнюю челюсть. А на ЭКГ в этот момент будут видны изменения ишемического характера. А вот при панической атаке ЭКГ будет абсолютно нормальным, за исключением учащенного пульса.

При повышенной тревожности кардиолог посоветовала попытаться отвлечься. Например, можно попробовать аутотренинг, предложила специалист.

"Говорим себе: "Тихо, спокойно". Пробуем поглубже подышать, подумать о чем-то приятном. Если рядом есть знакомый, надо разговаривать, переключиться на веселую тему. Как правило, через несколько минут приступ купируется", – объяснила Маршинцева.

Чтобы окончательно избавиться от проблемы, необходимо обратиться к врачу-психиатру. Он назначит препараты для улучшения самочувствия, и такие состояния больше не будут возникать, рассказала врач.





Юлия Маршинцева врач-кардиолог Жить постоянно с паническими атаками очень сложно. Она может прийти в любой момент – необязательно дома, но и в магазине, метро. Поэтому такое состояние надо лечить.

Ранее жители столицы рассказали, что помогает им эффективно бороться со стрессом. По итогам опроса каждый четвертый москвич смотрит фильмы и сериалы, а каждый пятый – больше гуляет и занимается спортом. Также в топе методов более продуктивная работа, время в кругу семьи и друзей или вкусная еда.

