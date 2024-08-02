Психолог Тараянц назвал болезни печени и эндокринной системы причиной ночных кошмаров

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Причинами ночных кошмаров могут стать болезни печени и эндокринной системы. Об этом в беседе с News.ru рассказал клинический психолог Артем Тараянц. По словам эксперта, при данных заболеваниях кошмары носят систематический характер, а их сюжеты зачастую трудно понять.

"Заболевания эндокринной системы и болезни печени могут приводить либо к скачкообразному изменению гормонального фона, либо перманентному. Они зачастую становятся причиной кошмаров, в которых человеку трудно понять, что происходит во сне", – сказал Тараянц.

Психолог подчеркнул, что к кошмарам могут приводить и заболевания сердца. После них человек просыпается в холодном поту. Зачастую неприятные сны сопровождаются паническими атаками, инфекции также вызывают кошмарные сны различного содержания.

При неврологических расстройствах человек видит экстремальные ситуации, рассказал Тараянц, добавив, что такие сны обычно заканчиваются физическими травмами. По его словам, при психических расстройствах бредовые видения, которые преследуют в реальности, переносятся в кошмары.

Он посоветовал для борьбы с кошмарами как можно быстрее выявить их причину и начать медикаментозное воздействие.

"Параллельно нужно обратиться к сомнологу либо когнитивному психотерапевту. Можно также использовать техники саморегуляции, такие как аутогенная тренировка или дыхательные упражнения, которые приводят к активации парасимпатической системы", – заключил Тараянц.

Психолог Анна Пестрякова ранее рассказала, что депрессия, посттравматический синдром, фобии и синдром хронической усталости также могут вызывать ночные кошмары. Зачастую они снятся людям, которые подавляют негативные эмоции. Таким образом, отметила эксперт, тревожные сны являются ответной реакцией на стресс.

Врач-сомнолог, доктор медицинских наук Роман Бузунов добавил, что при навязчивых кошмарах, когда человеку снится одна и та же ситуация, нужно обратиться к врачу. По его словам, причиной кошмаров могут стать психотравмирующие ситуации, перегруженность информацией и некоторые заболевания.